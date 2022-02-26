Садовой заявил, что под Львовом высадился десант РФ. СБУ опровергает

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Информация о высадке десанта РФ в районе Бродов не соответствует действительности. Об этом пишет Управление СБ Украины во Львовской области.

"Сообщаем – работала украинская авиация. Просим жителей сохранять спокойствие", – подчеркнули в Службе безопасности.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что сегодня в 9 утра российский десант на трех вертолетах высадился в районе Бродов (Львовская область).

"Около 60 человек. Наши войска дали отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в районе Левятина", – написал он.

Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту. Держим ситуацию на контроле, подчеркнул Садовой.

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Ірина Петренко

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