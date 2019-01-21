Подозреваемому в подготовке теракта экс-руководителю центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану вручили обвинительный акт. Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.
"21.01.2019 в 18:00 вручен обвинительный акт Владимиру Рубану", - написал он.
По словам адвоката, сейчас решается, в какой из судов прокуратура направит дело.
Фото: facebook.com/valadvocat
Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ в Донбассе с арсеналом оружия, которое он вез из оккупированной территории. Его обвиняют в планировании переворота и захвата власти, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовке к террористическому акту, содействию террористической организации и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
По данным следствия, Рубан готовил массовые теракты с целью дестабилизации ситуации в обществе.
Вместе с ним по делу проходит народный депутат Надежда Савченко.
В начале августа 2018 года в СБУ заявили, что досудебное расследование дела Рубана и Савченко завершено.