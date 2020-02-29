Рыбаки, задержанные ФСБ России, вернулись в Украину

Возвращение рыбаков (Фото: Государственная пограничная служба)

Четверо рыбаков, задержанных ФСБ России в Азовском море, вернулись в Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Рыболовное судно было сопровождено российскими кораблями на расстояние 10 морских миль от порта Бердянск, где его встретила тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны и сопроводила в Бердянск.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства задержания рыбаков Россией.

За нарушение приграничного режима и порядка выхода в море рыбаки привлечены к административной ответственности, а судну запрещено выходить в море в течение 30 дней.

Видео: Государственная пограничная служба

15 февраля рос сийские оккупанты в Крыму задержали в Азовском море украинское рыболовное судно. ФСБ РФ заявила, что у них не было разрешительных документов на вылов рыбы.

задержали 25 февраля стало известно, что их освободили

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