Рыбаки, задержанные ФСБ России, вернулись в Украину

Четверо рыбаков, задержанных ФСБ России в Азовском море, вернулись в Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Рыболовное судно было сопровождено российскими кораблями на расстояние 10 морских миль от порта Бердянск, где его встретила тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны и сопроводила в Бердянск.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства задержания рыбаков Россией.
За нарушение приграничного режима и порядка выхода в море рыбаки привлечены к административной ответственности, а судну запрещено выходить в море в течение 30 дней.
Видео: Государственная пограничная служба
Читайте также: Прокуратура: открыто дело о захвате оккупантами украинского судна