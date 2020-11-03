СБУ блокировала масштабную схему незаконной легализации иностранцев для переправки в ЕС

Служба безопасности сообщает, что 50 лицам отменили украинское гражданство как незаконно приобретенное

Контрразведчики Службы безопасности в ходе спецоперации разоблачили масштабную схему незаконной легализации в Украине граждан СНГ, в том числе РФ, жителей ОРДЛО, ПМР для последующей переправки в Евросоюз. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, к противоправным действиям причастны работники государственной миграционной и других контролирующих служб, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и в Молдове.

Оперативники установили, что схема работала по двум направлениям. По первому – на основе копий документов иностранцев под предлогом потери паспорта в Молдове для них делали поддельные дубликаты молдавских паспортов в указанием Украины как места рождения. Затем делали им паспорта граждан Украины. Стоила такая услуга 3000-5000 евро и выполнялась за 2-4 месяца.

Второй механизм легализации иностранцев происходил через оформление иностранного паспорта гражданина Украины. Его выдавали на основании поддельного украинского паспорта старого образца – реальное фото иностранца переклеивали в документ с чужими установочными данными.

СБУ сообщает, что во время обысков было обнаружено и изъято около 150 поддельных паспортов, 50 лицам отменили украинское гражданство как незаконно приобретенное, нашли списки незаконно легализованных в Украине и переправленных в страны ЕС иностранцев.

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Наталия Медведева

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