СБУ и полиция договорились, как защищать объекты критической инфраструктуры

Особое внимание решили уделить объектам жизнеобеспечения транспортной, топливно-энергетической, медицинской, жилищно-коммунальной инфраструктуры

Специалисты Службы безопасности и Национальной полиции разработали единые подходы для защиты объектов критической инфраструктуры и общие алгоритмы противодействия современным вызовам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, от СБУ участвовали сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, от Нацполиции – Департамент защиты интересов общества и государства.

Подчеркивается, что превентивные действия на общегосударственном уровне должны быть согласованы между службами безопасности и правоохранительными органами, в том числе и для противодействия современным угрозам гибридного характера.

Сообщается, что особое внимание следует уделить объектам жизнеобеспечения транспортной, топливно-энергетической, медицинской, жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Специалисты СБУ и Нацполиции обсудили детальные механизмы сотрудничества и обмена информацией, а таже договорились сотрудничать в рамках межведомственной экспертной группы по вопросам защиты критической инфраструктуры при Минэкономики и при подготовке соответствующего законопроекта о критической инфраструктуры и ее защите.

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Наталия Медведева

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