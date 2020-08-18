UA

СБУ и полиция договорились, как защищать объекты критической инфраструктуры

18.08.2020, 17:32
СБУ и полиция договорились, как защищать объекты критической инфраструктуры - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Особое внимание решили уделить объектам жизнеобеспечения транспортной, топливно-энергетической, медицинской, жилищно-коммунальной инфраструктуры

Специалисты Службы безопасности и Национальной полиции разработали единые подходы для защиты объектов критической инфраструктуры и общие алгоритмы противодействия современным вызовам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, от СБУ участвовали сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, от Нацполиции – Департамент защиты интересов общества и государства.

Подчеркивается, что превентивные действия на общегосударственном уровне должны быть согласованы между службами безопасности и правоохранительными органами, в том числе и для противодействия современным угрозам гибридного характера.

Сообщается, что особое внимание следует уделить объектам жизнеобеспечения транспортной, топливно-энергетической, медицинской, жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Специалисты СБУ и Нацполиции обсудили детальные механизмы сотрудничества и обмена информацией, а таже договорились сотрудничать в рамках межведомственной экспертной группы по вопросам защиты критической инфраструктуры при Минэкономики и при подготовке соответствующего законопроекта о критической инфраструктуры и ее защите.

Читайте также: СНБО одобрил стратегию нацбезопасности: основные принципы и цели

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
сбу полиция объекты критической инфраструктуры

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Анатомия белорусского протеста. Дневник репортера

Анатомия белорусского протеста. Дневник репортера
 