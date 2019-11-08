СБУ пришла с обысками в столичный бизнес-центр: фото

Фото - пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой пришли с обыском в столичный офис адвокатского объединения, которое представляет интерес одной из коммерческих структур, якобы причастных к возможному присвоение средств с 1 млрд гривень, которые были выделены на проект "Строительство большой окружной дороги" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители проводят следственные действия, выявления вещей, документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА", - заявили в СБУ.

Телеканал Прямой, офис которого находится в этом же бизнес-центре, показал в эфире людей в камуфляже и нашивками СБУ. По данным их журналистов, силовики пришли в адвокатское объединения Турчинов и партнеры.