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СБУ пришла с обысками в столичный бизнес-центр: фото

СБУ пришла с обысками в столичный бизнес-центр: фото - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
08.11.2019, 14:57

Чиновники КГГА, по данным следствия, хотели присвоить "значительную сумму средств" с почти 1 млрд гривень, выделенных на строительство дороги

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой пришли с обыском в столичный офис адвокатского объединения, которое представляет интерес одной из коммерческих структур, якобы причастных к возможному присвоение средств с 1 млрд гривень, которые были выделены на проект "Строительство большой окружной дороги" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

"Правоохранители проводят следственные действия, выявления вещей, документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА", - заявили в СБУ. 

Телеканал Прямой, офис которого находится в этом же бизнес-центре, показал в эфире людей в камуфляже и нашивками СБУ. По данным их журналистов, силовики пришли в адвокатское объединения Турчинов и партнеры.

  • Вчера ГБР провело обыски у владельца телеканала Прямой. 
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Парус сбу обыск бизнес-центр
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