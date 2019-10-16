СБУ взяла террориста из Харькова: обстреливал Луганский аэропорт

Фото - пресс-служба СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины задержали возможного бывшего пророссийского боевика "батальона "Заря" во время пересечения линии разграничения в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявляют, что он планировал вернутся на временно оккупированную территорию Донбасса.

Оперативники установили, что уроженец Харькова принимал активное участие в боях против Украины на луганском направлении.

В "батальон" задержанный якобы вступил в августе 2014 года.

"Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты", - заявляют в пресс-службе.

Задержанному грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.