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СБУ взяла террориста из Харькова: обстреливал Луганский аэропорт

СБУ взяла террориста из Харькова: обстреливал Луганский аэропорт - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
16.10.2019, 12:29

В Службе безопасности Украины заявляют, что задержанный якобы принимал активное участие в боях в Донбассе против Украины

Оперативники Службы безопасности Украины задержали возможного бывшего пророссийского боевика "батальона "Заря" во время пересечения линии разграничения в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявляют, что он планировал вернутся на временно оккупированную территорию Донбасса.

Оперативники установили, что уроженец Харькова принимал активное участие в боях против Украины на луганском направлении. 

В "батальон" задержанный якобы вступил в августе 2014 года. 

"Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты", - заявляют в пресс-службе. 

Задержанному грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

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война Донбасс сбу заря
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