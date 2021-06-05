СБУ заблокировала массовую кибератаку спецслужб России

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили факты распространения спецслужбами России вредного программного обеспечения, заказчики планировали поразить компьютерные сети органов госвласти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Специалисты СБУ установили, что в начале июня была совершена массовая рассылка электронных писем с подменой адреса отправителя: "Сообщения, в частности, якобы от Управления патрульной полиции Киева содержали вредоносные вложения и были отправлены на адреса ряда госучреждений".

Вирус, заявляют в СБУ, инициирует установку клиентской части программы (средство удаленного администрирования) на пораженный компьютер: "Это дает возможность иностранной спецслужбе удаленно осуществлять полный контроль над ПК. Установлены контрольно-командные серверы, в том числе находящиеся на территории РФ".

В спецслужбе рекомендуют провести проверку информационно-телекоммуникационных систем.

4 апреля Киберполиция предупредила, что государственные учреждения и частный бизнес попали под массированную кибератаку.

Владислав Сердюк

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