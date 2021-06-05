UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ заблокировала массовую кибератаку спецслужб России

05.06.2021, 07:34
СБУ заблокировала массовую кибератаку спецслужб России - Фото
Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили факты распространения спецслужбами России вредного программного обеспечения, заказчики планировали поразить компьютерные сети органов госвласти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Специалисты СБУ установили, что в начале июня была совершена массовая рассылка электронных писем с подменой адреса отправителя: "Сообщения, в частности, якобы от Управления патрульной полиции Киева содержали вредоносные вложения и были отправлены на адреса ряда госучреждений". 

Вирус, заявляют в СБУ, инициирует установку клиентской части программы (средство удаленного администрирования) на пораженный компьютер: "Это дает возможность иностранной спецслужбе удаленно осуществлять полный контроль над ПК. Установлены контрольно-командные серверы, в том числе находящиеся на территории РФ".

В спецслужбе рекомендуют провести проверку информационно-телекоммуникационных систем.

  • 4 апреля Киберполиция предупредила, что государственные учреждения и частный бизнес попали под массированную кибератаку.

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу Нацполиция кибератака
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 