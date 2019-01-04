СБУ задержала боевика, которого готовили военные РФ - видео

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СБУ задержала на линии разграничения в Донбассе пулеметчика террористов, которого тренировали кадровые военные РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уроженец Горловки присоединился к боевикам в сентябре 2014 года и стал пулеметчиком "народной милиции". Он брал непосредственное участие в боях против сил антитеррористической операции.

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В феврале 2015 года, после обучения кадровыми военными РФ, его назначили оператором противотанковой управляемой ракеты.

В прошлом году он вернулся на "должность" пулеметчика одного из подразделений террористов.

По факту задержания открыто уголовное дело. Проводятся неотложные следственно-оперативные действия.

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