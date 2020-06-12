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СБУ задержала бывшего милиционера по подозрению в шпионаже на боевиков

СБУ задержала бывшего милиционера по подозрению в шпионаже на боевиков - Фото
Фото: СБУ
12.06.2020, 18:42

Экс-правоохранитель, по данным СБУ, собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований в зоне ООС

В Светлодарске Донецкой области арестовали бывшего милиционера из Дебальцево, который собирал информацию о силах ВСУ для передачи ее боевикам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, экс-сотрудник Дебальцевского горотдела милиции ранее был завербован представителем так называемой разведки "народной милиции ЛНР".

В СБУ сообщили, что по заданию кураторов бывший милиционер собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований в зоне ООС и передвижении подразделений ВСУ. Для этого он налаживал знакомства с военными с целью вербовки, говорят в спецслужбе.

Разоблачили экс-силовика в Светлодарске. В рамках уголовного производства о создании террористической организации следователи сообщили ему о подозрении. Он находится под стражей.

Ранее сегодня в СБУ сообщили, что трем членам специального информационного подразделения ГРУ РФ (группа Сапфир) заочно предъявлено подозрение в посягательстве на основы нацбезопасности Украины.

Вадим Ребрина
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