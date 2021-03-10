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СБУ: Замдиректора института Национальной академии наук задержан во время получения взятки

10.03.2021, 18:43
СБУ: Замдиректора института Национальной академии наук задержан во время получения взятки - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности заявила о разоблачении на взяточничестве заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным досудебного расследования спецслужбы, доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя. За это он якобы обещал предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины.

Правоохранители заявляют, что задокументировали получение чиновником первой части аванса и задержали его в рабочем кабинете во время получения второй части неправомерной выгоды.

По словам СБУ, после аванса коммерсант должен был платить 50 000 грн ежеквартально в течение действия длительного договора аренды, который был заключен незаконно.

Сотрудники спецслужбы проводят обыски по месту работы задержанного в Шевченковском районе Киева, решается вопрос о сообщении ему о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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Наталия Медведева
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коррупция сбу НАН Украины НАНУ
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