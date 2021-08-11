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СБУ заявила о разоблачении интернет-агентов спецслужб РФ. Одного посадили на три года

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 12:28
СБУ заявила о разоблачении интернет-агентов спецслужб РФ. Одного посадили на три года - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности заявила о разоблачении интернет-агентов российских спецслужб в трех городах Украины. Один из агитаторов получил тюремный срок, передает пресс-служба СБУ.

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Украинские киберспециалисты утверждают, что по заданию "кураторов" из РФ агитаторы призвали в сети к агрессивной войне и изменению границ Украины. Для этого вражеская агентура якобы использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и с сайтов террористов ЛДНР.

В Чернигове агитатор, который через интернет призвал к изменению границ Украины, получил три года тюрьмы. Суд признал его виновным по статье о посягательстве на территориальную целостность страны, приговор вступил в силу.

Также СБУ сообщает о блокировке деятельности трех участников сети вражеских интернет-агентов в Мариуполе. Они популяризировали террористов ЛДНР и агитировали изменить границы государства. Свои посты "агенты" размещали в запрещенных в Украине соцсетях. Им сообщили о подозрении по статьям о посягательстве на территориальную целостность и о пропаганде войны.

По данным спецслужбы, еще один "агент" разоблачен в Запорожской области. Житель Бердянска якобы размещал на своих страницах в соцсети информацию с призывами к свержению конституционного строя.

  • 26 июля 2021-го СБУ заявила о ликвидации ботофермы, которая выполняла задачи заказчиков из России и получала "зарплату" в рублях.
  • 30 июля СБУ заявила о блокировке сети интернет-агентов в пяти областях: Закарпатской, Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой.

Смотрите также: СБУ: Контрразведка взяла "на горячем" агента ГРУ РФ – видео задержания

Оксана Житнюк
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