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СБУ заявила о разоблачении изготовителей фальшивых паспортов Евросоюза

12.10.2020, 19:09
СБУ заявила о разоблачении изготовителей фальшивых паспортов Евросоюза - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Подозреваемые действовали под прикрытием агентства по подбору персонала для работы в европейских странах

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили и прекратили деятельность межрегиональной группы, участники которой подделывали и сбывали паспорта граждан стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным предварительного следствия, в группу входили житель Ровно и двое жителей области. Подозреваемые действовали под прикрытием агентства по подбору персонала для работы в европейских странах. Для желающих трудоустроиться за рубежом дельцы изготавливали фальшивые ID-карты резидентов стран Восточной Европы и выдавали их за официальные документы.

Как отмечается, для изготовления фальшивок они обустроили пять подпольных типографий в частных домах во Львове, Дрогобыче и нескольких населенных пунктах Ровенской области. Стоимость комплекта поддельных документов начиналась от 300 евро.

Сообщается, что во время обысков полицейские обнаружили черновую документацию, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также оргтехнику, которую использовали для изготовления фальшивок.

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Наталия Медведева
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