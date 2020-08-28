Семья Гандзюк требует от обвиняемых 23 миллиона гривень компенсации
С соответствующим иском в суд обратилась адвокат семьи Екатерины Гандзюк
Семья Екатерины Гандзюк заявила гражданский иск к обвиняемым в ее убийстве с требованием выплатить 23 млн грн морального ущерба. Об этом сообщает корреспондент Укринформа из Днепровского райсуда Киева, где иск представила адвокат семьи Гандзюк Ольга Веретильник.
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Ответчиками по иску являются глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и экс-помощник депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.
Адвокат отметила, что убийство Екатерины Гандзюк - невосполнимая потеря для ее семьи. Кроме того в процессе следствия обвиняемые делали заявления, которые наносили дополнительные душевные и нравственные страдания родным погибшей. Также Веретильник обратила внимание, что, ухаживая за дочерью, родители вынуждены были оставить свою работу.
Прокуратура просит приговорить Мангера и Левина к 12 годам тюрьмы.
- 31 июля 2018 года херсонскую активистку Катю Гандзюк облили серной кислотой, в ноябре того же года она скончалась в больнице от ожогов.
- 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям и организаторам убийства Гандзюк.
- 17 марта 2020 года суд взял под стражу Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку.
- 19 июня Владислав Мангер был арестован без права внесения залога как один из фигурантов дела об убийстве Гандзюк.
- 28 июля обвинительный акт по Мангеру и Левину был передан в суд.
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