Семья Гандзюк требует от обвиняемых 23 миллиона гривень компенсации

С соответствующим иском в суд обратилась адвокат семьи Екатерины Гандзюк

Семья Екатерины Гандзюк заявила гражданский иск к обвиняемым в ее убийстве с требованием выплатить 23 млн грн морального ущерба. Об этом сообщает корреспондент Укринформа из Днепровского райсуда Киева, где иск представила адвокат семьи Гандзюк Ольга Веретильник.

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Ответчиками по иску являются глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и экс-помощник депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.

Адвокат отметила, что убийство Екатерины Гандзюк - невосполнимая потеря для ее семьи. Кроме того в процессе следствия обвиняемые делали заявления, которые наносили дополнительные душевные и нравственные страдания родным погибшей. Также Веретильник обратила внимание, что, ухаживая за дочерью, родители вынуждены были оставить свою работу.

Прокуратура просит приговорить Мангера и Левина к 12 годам тюрьмы.

Вадим Ребрина

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