Шедшее из Мариуполя судно село на мель в Керченском проливе

Керченский мост (фото - EPA) Фото: EPA

Судно Maryland, под флагом вышедшее Либерии из Мариуполя в Италию с грузом металла, село на мель в Керченском проливе. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Отмечается, что корабль "сел на бровку" Керчь-Еникальского канала вечером 13 марта и по-прежнему остается там.

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По данным Росморречфлота, снять Maryland с мели пытались четыре буксира, но им это не удалось.

Сообщается, что инцидент не повлиял на движение судов в проливе. Угрозы нанесения вреда морской окружающей среде и побережью нет.

21 января у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах Maestro и Candy, которые шли под флагом Танзании. Погибли 10 человек, 10 пропали без вести, еще 12 удалось спасти. 28 февраля удалось ликвидировать пожар на танкере Candy.