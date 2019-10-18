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Школьница на ходу выпала из автобуса: полиция винит яму на дороге

Школьница на ходу выпала из автобуса: полиция винит яму на дороге - Фото
Фото: tp.npu.gov.ua
18.10.2019, 20:19

Колесо автобуса попало в яму, несовершеннолетняя задела ручку от двери, и она открылась, описали инцидент в полиции

В Тернопольской области несовершеннолетняя при странных обстоятельствах на ходу выпала из рейсового автобуса и скончалась в больнице в результате полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент случился сегодня, около 15:00.

Девушка ехала из Тернополя домой в Подволочиский район на автобусе Каменец-Подольский-Тернополь.

"Между селом Колодеевка и Скалатом колесо автобуса попало в яму. Несовершеннолетняя задела ручку от двери, и она открылась. Ребенок выпал на асфальт и ударился головой", - говорится в сообщении полиции.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований согласно ч.2 ст. 286 (Нарушение ПДР) УК.

21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль ДАФ. Погибли девять человек.

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