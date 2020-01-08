Следователи Украины и Ирана будут координировать работу - МИД

Следователи Украины и Ирана будут координировать действие следственных групп для определения причин катастрофы Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко написал в Twitter.
"Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Оба выразили наши соболезнования. Договорились скоординировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы", - написал он.
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