Следователи Украины и Ирана будут координировать работу - МИД

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Следователи Украины и Ирана будут координировать действие следственных групп для определения причин катастрофы Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко написал в Twitter.

"Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Оба выразили наши соболезнования. Договорились скоординировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы", - написал он.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Власти Ирана заявили, что не передадут бортовой регистратор разбившегося лайнера МАУ самолетостроителю Boeing. Они настаивают, что Boeing потерпел крушение якобы из-за возгорания двигателя.

LIGA.net ведет хронику катастрофы.

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