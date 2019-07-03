Смерть соратника Гриценко: суд арестовал полицейского

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Хмельницкий апелляционный суд арестовал полицейского, подозреваемого в превышении служебных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Его арестовали на 60 суток без права внесения залога, тем самым изменив меру пресечения от первой инстанции – круглосуточный домашний арест, на что правоохранители подали апелляцию.

В полиции напоминают, что подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

23 июня умер член партии Гражданская позиция Александр Комарницкий, которого в Виннице избили полицейские.

Глава Национальной полиции Сергей Князев отстранил от выполнения обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса, а его заместителя Сергея Сокиряна уволил