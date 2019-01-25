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25.01.2019, 15:16

Смерть студентки: действия водителя маршрутки расследуются

Смерть студентки: действия водителя маршрутки расследуются - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Дело находится на контроле прокурора Житомирской области

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Квалификацию в деле о гибели студентки в Олевском районе Житомирской области дополнили статьей об оставлении в опасности. Об этом в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Расследование ведется по ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 135 (Оставление в опасности) УК.

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Дело находится на контроле прокурора Житомирской области.

Вчера в полиции заявляли, что производство расследуется только по ст. 115, и следователи якобы не установили обстоятельств, которые указывали бы на то, что водитель оставил девушку в опасности.

"Если будут установлены обстоятельства, которые будут указывать на то, что водитель оставил ее в опасности, тогда возможно привлечение к ответственности по статье 135 УК", - сказали в полиции.

Также, по данным следствия, не подтвердилась информация о конфликте между студенткой и водителем маршрутки. Пассажиры того рейса якобы показали, что девушка вышла из салона сама.

В Олевском районе Житомирской области умерла от переохлаждения 20-летняя студентка, которую водитель, по непроверенной информации, выставил из маршрутки, поскольку она не могла оплатить проезд.

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Теги: маршрутка, убийство, олевск, студентка
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