Создатели фильма "Земляне" отреагировали на события в Луцке

На захват автобуса с заложниками отреагировал режиссер фильма "Земляне" Шон Монсон

Один из авторов документального фильма "Земляне", посмотреть который требовал мужчина захвативший автобус в Луцке 21 июля, отреагировал на события в Украине. Комментарий размещен на официальной странице "Землян" в Facebook.

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Режиссер документалки о проблеме эксплуатации животных людьми Шон Монсон говорит, что создатели фильма не одобряют террор.

"Наше послание - это сострадание ко всем существам. Содержание фильма - это продолжающаяся глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая не только наносит ущерб здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата", - говорится в сообщении.

От имени всего коллектива режиссер выразил сопереживание заложникам и их семьям, порадовался, что все закончилось без жертв и поблагодарил украинские власти за то, что не допустили кровопролития.

21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус , в котором находилось (по уточненным данным) около 10 заложников.

, в котором находилось (по уточненным данным) около 10 заложников. Мужчина требовал от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм "Земляне" 2005 года.

Зеленский опубликовал в своем Facebook видео, в котором выполняет требование Максима Кривоша.Позже видео со страницы президента удалили.

LIGA.net вела хронику событий.

Наталия Софиенко

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