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Спасатели предупреждают о грозах, ливнях, граде и шквалах в Украине – карта

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 15:42
Спасатели предупреждают о грозах, ливнях, граде и шквалах в Украине – карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине – 5 и 6 июля страну накроет грозами, шквалами, дождем и градом. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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По данным Укргидрометцентра, сегодня по всей Украине объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за плохой погоды. Синоптики сообщают о грозах во всех регионах страны. Центр, юг и восток Украины накроет сильными дождями и градом.

Завтра, 6 июля, погода немного "успокоится" в некоторых центральных, западных и северных регионах. Часть центра, юг и восток страны, по прогнозам синоптиков, накроет грозами, дождями, градом и шквалами.

Во время гроз спасатели призывают закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. Также желательно отключить все электроприборы. На открытых участках нужно отойти подальше от водоемов и укрыться в углубление. В лесу следует прятаться от грозы под невысокими деревьями или в кустах.

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Оксана Житнюк
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