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Стало известно имя погибшего в Донбассе нацгвардейца

Стало известно имя погибшего в Донбассе нацгвардейца - Фото
Фото: пресс-центр штаба АТО
11.08.2019, 12:54

В штабе операции объединенных сил уточнили информацию по вчерашней гибели украинского военного

10 августа во время обстрелов со стороны боевиков погиб военнослужащий Национальной гвардии Роман Романенко. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил в Facebook.

"Командование операции объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родственникам по поводу гибели в бою с российскими оккупантами боевого собрата, военнослужащего Национальной гвардии Украины, младшего лейтенанта Романенко Романа Сергеевича", - отметили в  штабе.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин уточнил у себя в Facebook, что Романенко был 1994 года рождения.

  • 10 августа сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии.
  • Рабочая группа в Минске договорилась установить "бессрочное перемирие" с начала 21 июля 2019 года. С каждым днем после этого количество нарушений возрастало - как и при прошлых попытках установить тишину

Читайте также: Тема дня. Москва нарушает перемирие и вынуждает Зеленского воевать

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оос нацгвардия Вячеслав Аброськин Роман Романенко
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