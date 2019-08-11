Стало известно имя погибшего в Донбассе нацгвардейца

Фото: пресс-центр штаба АТО

10 августа во время обстрелов со стороны боевиков погиб военнослужащий Национальной гвардии Роман Романенко. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил в Facebook.

"Командование операции объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родственникам по поводу гибели в бою с российскими оккупантами боевого собрата, военнослужащего Национальной гвардии Украины, младшего лейтенанта Романенко Романа Сергеевича", - отметили в штабе.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин уточнил у себя в Facebook, что Романенко был 1994 года рождения.

зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии. 10 августа сообщалось , что в

Рабочая группа в Минске договорилась установить "бессрочное перемирие" с начала 21 июля 2019 года. С каждым днем после этого количество нарушений возрастало - как и при прошлых попытках установить тишину.

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