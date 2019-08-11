Стало известно имя погибшего в Донбассе нацгвардейца

10 августа во время обстрелов со стороны боевиков погиб военнослужащий Национальной гвардии Роман Романенко. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил в Facebook.
"Командование операции объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родственникам по поводу гибели в бою с российскими оккупантами боевого собрата, военнослужащего Национальной гвардии Украины, младшего лейтенанта Романенко Романа Сергеевича", - отметили в штабе.
Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин уточнил у себя в Facebook, что Романенко был 1994 года рождения.
Читайте также: Тема дня. Москва нарушает перемирие и вынуждает Зеленского воевать