Станица Луганская: ОБСЕ подтвердила разведение сил ВСУ и боевиков

ООС (фото - ЕРА)

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали у Станицы Луганской отвод подразделений и вооружений как Вооруженных сил Украины, так и боевиков террористической организации ЛНР. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Наблюдатели видели, что сначала стороны запустили сигнальные ракеты, после чего украинские военные и боевики оставили "крайние передовые позиции" и ушли с участка разведения вместе с вооружением.

"Наблюдатели также отметили, что другие члены вооруженных формирований с вооружением, в частности с зенитной установкой, оставили участок разведения к западу от памятника князю Игорю", - говорится в отчете.

В целом наблюдатели не обнаружили на определенных позициях ни подразделений, ни военной техники.

Также отмечается, что 27 июня группы по разминированию ВСУ и террористической организации ЛНР проводили разминирование в пределах участка разведения.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "хорошим шагом Украины" отвод сил украинских военных под наблюдением ОБСЕ на линии разграничения в Станице Луганской.

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