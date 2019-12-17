Столкновения у Рады. Полиция заявляет о пострадавших сотрудниках

Полиция заявляет о сотрудниках, пострадавших в результате столкновения у Верховной Рады. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Нацполиции.
По данным полиции, участники мероприятий пытались установить на проезжей части на ул. Грушевского военную палатку, правоохранители остановили их и начали проводить профилактическую беседу, но митингующие начали с потасовку, которая переросла в драку.
По предварительным данным, телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Также в управление полиции доставили одного подозреваемого участника инцидента.
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