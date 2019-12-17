Столкновения у Рады. Полиция заявляет о пострадавших сотрудниках

Протестующие пытались установить палатку (Фото: скриншот из видео)

Полиция заявляет о сотрудниках, пострадавших в результате столкновения у Верховной Рады. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, участники мероприятий пытались установить на проезжей части на ул. Грушевского военную палатку, правоохранители остановили их и начали проводить профилактическую беседу, но митингующие начали с потасовку, которая переросла в драку.

По предварительным данным, телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Также в управление полиции доставили одного подозреваемого участника инцидента.

активистами и правоохранителями В результате столкновений между протестующими против открытия рынка землии правоохранителями пострадали журналисты Hromadske .

Сегодня у стен парламента проходят четыре акции. Одна из них, против открытия рынка земли, переросла в столкновения, в результате которых облили зеленкой полицейских.

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