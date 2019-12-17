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Столкновения у Рады. Полиция заявляет о пострадавших сотрудниках

Столкновения у Рады. Полиция заявляет о пострадавших сотрудниках - Фото
Протестующие пытались установить палатку (Фото: скриншот из видео)
17.12.2019, 13:07

Двое полицейских попали в больницу

Полиция заявляет о сотрудниках, пострадавших в результате столкновения у Верховной Рады. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, участники мероприятий пытались установить на проезжей части на ул. Грушевского военную палатку, правоохранители остановили их и начали проводить профилактическую беседу, но митингующие начали с потасовку, которая переросла в драку.

По предварительным данным, телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Также в управление полиции доставили одного подозреваемого участника инцидента. 

  • В результате столкновений между протестующими против открытия рынка земли активистами и правоохранителями пострадали журналисты Hromadske
  • Сегодня у стен парламента проходят четыре акции. Одна из них, против открытия рынка земли, переросла в столкновения, в результате которых облили зеленкой полицейских.

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