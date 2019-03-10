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10.03.2019, 16:23

Столкновения в Черкассах: задержали двух организаторов - полиция

Столкновения в Черкассах: задержали двух организаторов - полиция - Фото
Фото: mvs.gov.ua

В полиции отметили, что решается вопрос об объявлении двум гражданам подозрения

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Сегодня задержали двух подозреваемых в организации столкновений с полицией в центре Черкасс, которые произошли 9 марта, когда представители Нацкорпуса пытались прорваться к президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"В рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса по факту событий на площади Дружбы народов задержали двых наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", - отметили в пресс-службе.

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Они задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении данным гражданам подозрения в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Представитель Черкасского Нацкорпуса Константин Мирошниченко сообщил в Facebook, что полиция задержала главу черкасской областной организации партии Дмитрия Кухарчука, а также Евгения Свиридова "и других активистов Нацкорпуса".

9 марта, в Черкассах произошли столкновения представителей Национального корпуса с полицией во время визита в город президента Петра Порошенко. Открыто уголовное дело за хулиганство. Глава МВД Арсен Аваков сказал, что "любому гневу есть разумные границы", а действия Нацкорпуса назвал "недопустимыми".

В БПП заявили, что за столкновениями "стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы" с целью "окунуть Украину в хаос".  

10 марта возросло количество пострадавших правоохранителей в столкновениях с Национальным корпусом в Черкассах с 10 до 22 человек.

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Теги: петр порошенко, полиция, столкновения, Черкассы, нацкорпус, выборы-2019
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