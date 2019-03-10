Столкновения в Черкассах. Возросло число пострадавших полицейских

Фото: Нацполиция

Сегодня, 10 марта, возросло количество пострадавших правоохранителей в столкновениях с Национальным корпусом в Черкассах 9 марта. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"По состоянию на 10:00 утра в больницу обратились 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновения. 19 из них госпитализированы", - сказано в сообщении.

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Вчера, 9 марта, в Черкассах произошли столкновения представителей Национального корпуса с полицией во время визита в город президента Петра Порошенко. Открыто уголовное дело за хулиганство. Глава МВД Арсен Аваков сказал, что "любому гневу есть разумные границы", а действия Нацкорпуса назвал "недопустимыми". В БПП заявили, что за столкновениями "стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы" с целью "окунуть Украину в хаос".