Суд арестовал экс-главу МИД Кожару с залогом в 14 млн грн

Леонид Кожара (Фото: скриншот из видео 112/YouTube)

Содержание под стражей с залогом в размере 14 млн грн избрал бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре в качестве меры пресечения Шевченковский районный суд Киева. Об этом сообщает Укринформ.

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Кожара подозревается в убийстве экс-директора телеканала Интер Сергея Старицкого.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял Кожару под арест до 25 мая. В случае, если за него будет внесен залог в размере 14,082 млн грн, он будет обязан не выезжать из населенного пункта, где зарегистрирован, без разрешения следствия, а также сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет.

По версии следствия, 21 февраля Старицкий приехал домой к Кожаре и его жене, где они начали распивать спиртные напитки. Во время застолья у Кожары и Старицкого якобы возник конфликт, который перерос в драку. После этого Кожара якобы поднялся на второй этаж за пистолетом, после чего ударил им Старицкого в затылок, а затем выстрелил в правый глаз. Бизнесмен умер на месте.

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Сторона защиты заявила, что 25 марта жена Кожары подала заявление о признании в совершении преступления, которое является казусом, то есть не зависело от ее воли. Прокурор заявил, что не получал такого заявления.

22 февраля в доме Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. При этом ранение было получено из пистолета, зарегистрированного на Кожару.

Следствие предварительно установило , что в доме находились три человека: супруги Кожары и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.

25 марта полиция задержала Кожару по подозрениям в умышленном убийстве.