Суд арестовал экс-главу МИД Кожару с залогом в 14 млн грн

Содержание под стражей с залогом в размере 14 млн грн избрал бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре в качестве меры пресечения Шевченковский районный суд Киева. Об этом сообщает Укринформ.
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Кожара подозревается в убийстве экс-директора телеканала Интер Сергея Старицкого.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял Кожару под арест до 25 мая. В случае, если за него будет внесен залог в размере 14,082 млн грн, он будет обязан не выезжать из населенного пункта, где зарегистрирован, без разрешения следствия, а также сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет.
По версии следствия, 21 февраля Старицкий приехал домой к Кожаре и его жене, где они начали распивать спиртные напитки. Во время застолья у Кожары и Старицкого якобы возник конфликт, который перерос в драку. После этого Кожара якобы поднялся на второй этаж за пистолетом, после чего ударил им Старицкого в затылок, а затем выстрелил в правый глаз. Бизнесмен умер на месте.
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Сторона защиты заявила, что 25 марта жена Кожары подала заявление о признании в совершении преступления, которое является казусом, то есть не зависело от ее воли. Прокурор заявил, что не получал такого заявления.