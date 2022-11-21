Суд передал ВСУ 140 000 патронов, изъятых во время обысков в военном магазине в Киеве

Суд передал Вооруженным Силам Украины почти 140 000 патронов, изъятых в июле во время обысков в столичном военном магазине. Об этом говорится на сайтах Бюро и Офиса генпрокурора.

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По версии следствия, руководство торговой сети в апреле обратилось в одну из воинских частей с предложением бесплатно привезти для них бронепластины и защитные шлемы.

Предприниматели якобы обещали закупить их за свои деньги за границей и передать военным как гуманитарную помощь.

Для этого они попросили у военных сертификат для ввоза продукции, что позволило миновать прохождение таможенных формальностей и уплату таможенных платежей.

После этого они закупили 1500 бронепластин и 300 шлемов, завезли их по заниженной стоимости, но военным просто так не отдали, а потребовали выкупить снаряжение по рыночной цене.

Предпринимателям сообщили подозрение, а во время обысков у них обнаружили и изъяли около 140 000 патронов к огнестрельному оружию.

Владельцу и руководителю торговой сети инкриминируют продажу гуманитарной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Правоохранительные органы не называют сеть магазинов.

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Андрій Водяний

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