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ГБР: Киевский военторг занимался махинациями с гуманитарной помощью военным

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 10:58
ГБР: Киевский военторг занимался махинациями с гуманитарной помощью военным - Фото
Обыски в военторге по делу о гуманитарной помощи (фото - СБУ)

В Госбюро расследований утверждают, что раскрыли схему махинаций руководства одной из столичных сетей военных магазинов с гуманитарной помощью армии. Сообщения об этом опубликовали пресс-службы ГБР и СБУ.

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СБУ и ГБР не называют сети магазинов. Однако два собеседника LIGA.net в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Военторг ДиСи. LIGA.net направила запрос о комментарии этой торговой сети.

По данным правоохранителей, руководство магазина в апреле обратилось в одну из воинских частей с предложением бесплатно привезти для них бронепластины и защитные шлемы. В ГБР утверждают, что предприниматели обещали закупить их за свои деньги за границей и передать военным как гуманитарную помощь.

Для этого они попросили у военных сертификат для ввоза продукции, который позволил обойти прохождение таможенных формальностей и оплаты таможенных платежей, говорят в Бюро.

По данным ГБР, после этого они закупили 1500 бронепластин и 300 шлемов и задекларировали их стоимость 800 000 грн при рыночной стоимости 8 млн грн, однако не передали их бесплатно военным, а начали требовать выкупить снаряжение по рыночной цене.

ГБР: Киевский военторг занимался махинациями с гуманитарной помощью военным

ГБР: Киевский военторг занимался махинациями с гуманитарной помощью военным

В Бюро утверждают, что предприниматели начали давить на военных после отказа платить, а также выставили пластины и шлемы на продажу через сеть своих магазинов.

21 июля правоохранители провели обыски в магазинах, складах и местах проживания. В СБУ говорят, что изъятое военное снаряжение будет передано военным. Собственнику и руководителю торговой сети сообщили о подозрении в продаже товаров бесплатной помощи во время военного положения. Им грозит до семи лет тюрьмы.

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Марк Сировой
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