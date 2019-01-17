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17.01.2019, 17:17

Суд принял решение по подозреваемому в поджоге Лавры

Суд принял решение по подозреваемому в поджоге Лавры - Фото
Фото: twitter.com/ProkuraturaKyiv

Задержанный арестован на два месяца

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Суд арестовал на два месяца подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает 17 января пресс-служба столичной прокуратуры в Twitter.

Отмечается, что в то же время суд определил размер залога для мужчины в 153 тыс.грн. 

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14 января 2019 года в Киеве, на территории Киево-Печерской лавры горело здание, которое принадлежит к монастырскому комплексу лавры.

15 января сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры - это 24-летний мужчина без определенного места жительства. По данным полиции, находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании - мотивы его поступка не связаны с религиозными убеждениями.

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Теги: киево-печерская лавра, поджог, пожар, киев
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