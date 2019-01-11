В Обществе охраны памятников сказали, что именно пропало в Лавре

Киево-Печерская лавра (фото - iStock/Global Images Ukraine)

При инвентаризации ценностей в Киево-Печерской лавре не нашли восемь икон, деревянную чашу и крест. Об этом заявил зампредседателя украинского общества охраны памятников истории и культуры, бывший член общественного совета при министерстве культуры Украины Богдан Кожушко, передает Радио Свобода.

"Отсутствуют восемь икон. Все иконы 19 века. Отсутствует также деревянный потир (чаша - ред.) и крест", - сказал Кожушко, ссылаясь на список инвентаризации. При этом он добавил, что не владеет информацией о стоимости пропавших вещей.

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"В том списке, который мне предоставили, нет оценки стоимости пропавших вещей", - ответил он.

28 ноября министерство культуры начало проверку церковных ценностей и святынь Киево-Печерской лавры. Министр культуры Евгений Нищук сообщал, что во время инвентаризации обнаружили пропажу нескольких икон.

10 января в Минкульте заявили, что не установлено местонахождение десяти предметов и что об этом сообщили в правоохранительные органы. В УПЦ МП заявили о дискриминации и необснованных обвинениях.