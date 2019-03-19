Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

Фото: facebook.com/prokuror.zru.viyskova

Шевченковский районный суд Львова арестовал на два месяца без права залога 20-летнего пограничника, которого подозревают в убийстве коллеги. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

Солдату инкриминируют умышленное убийство, в случае признания виновным, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Пограничника подозревают в умышленном убийстве старшины отделения инспекторов пограничной службы "Сянки" ВВС "Сянки" Мостиского пограничного отряда. По версии следствия, днем ​​18 марта во время несения службы в пограничном наряде подозреваемый из полученного им оружия выстрелил в упор в спину прапорщика и начал избивать его прикладом. От полученного ранения пострадавший скончался по дороге в больницу.