Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.03.2019, 22:49

Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника - Фото
Фото: facebook.com/prokuror.zru.viyskova

Задержанного взяли под стражу на два месяца без права залога

Реклама
Реклама

Шевченковский районный суд Львова арестовал на два месяца без права залога 20-летнего пограничника, которого подозревают в убийстве коллеги. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

Солдату инкриминируют умышленное убийство, в случае признания виновным, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Реклама

Пограничника подозревают в умышленном убийстве старшины отделения инспекторов пограничной службы "Сянки" ВВС "Сянки" Мостиского пограничного отряда. По версии следствия, днем ​​18 марта во время несения службы в пограничном наряде подозреваемый из полученного им оружия выстрелил в упор в спину прапорщика и начал избивать его прикладом. От полученного ранения пострадавший скончался по дороге в больницу.

Отправить:
Распечатать:
Теги: убийство, госпогранслужба, граница
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 