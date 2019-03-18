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18.03.2019, 23:06

Убийство пограничника под Львовом: солдат застрелил старшину

Убийство пограничника под Львовом: солдат застрелил старшину - Фото
Фото: depositphotos.com

Военнослужащий скончался по дороге в больницу

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Сегодня, 18 марта, в Мостисском пограничном отряде погиб старшина отделения инспекторов пограничной службы "Сянки" ВВС "Сянки". Досудебное расследование уголовного производства по факту умышленного убийства осуществляется под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

Следователи установили, что днем 18 марта, находясь в пограничном наряде, солдат срочной службы выстрелив из полученного им оружия в 35-летнего старшину и избил его. От полученного ранения военнослужащий скончался по дороге в больницу.

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16 марта 2019 года в лесу недалеко от села Клугино-Башкировка Харьковской области гражданские лица нашли мужчину без признаков жизни, им оказался военнослужащий по контракту 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Спустя сутки правохранители нашли и задержали четырех подозреваемых - ими оказались 15, 16 и 18-летние местные жители и 22-летняя жительница Харькова.

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Теги: граница, госпогранслужба, убийство
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