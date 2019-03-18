Под Харьковом подростки убили военного по заказу девушки: полиция

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Спустя сутки после обнаружения тела 26-летнего военослужащего в Харьковской области правохранители нашли и задержали четырех подозреваемых в жестоком убийстве. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Чугуевского отдела полиции разоблачили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные парни и 22-летняя жительница Харькова", - сообщил в полиции.

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По предварительным данным, 13 марта компания молодых людей на автовокзале города Чугуев встретила мужчину, с которым около 23:00 пошла в квартиру распивать спиртные напитки. Присутствующая в компании девушка пожаловалась, что мужчина якобы ее изнасиловал.

"Также она сообщила, что у него (военного - ред.) есть банковская карта, на которой много денег, и предложила ребятам за вознаграждение убить мужчину", - подчеркнули в полиции.

В полиции заявили, что молодые люди позвали военного в лес, где "нанесли пострадавшему несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу". "После того, как пострадавший потерял сознание, юноши забрали его одежду и другие вещи, сожгли и покинули место преступления", - сказано в сообщении.

О проделанном, по информации правоохранителей, они отчитались девушке и предоставили видеоподтверждение.

По статье за умышленное убийство (п.п.6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК) им грозит пожизненное лишение свободы.

16 марта в лесу недалеко от села Клугино-Башкировка Харьковской области люди нашли тело мужчины, им оказался военнослужащий по контракту 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.