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26.03.2019, 15:26

Суд вынес приговор патрульной, которая издевалась над мужчиной

Суд вынес приговор патрульной, которая издевалась над мужчиной - Фото
Иллюстративное фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net

Летом 2018 года появилось видео, как двое полицейских, один из которых – женщина, применяют физическую силу к мужчине, сидящему на лавочке возле дома

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В Сумах суд приговорил бывшего инспектора патрульной службы за превышение служебных полномочий к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В сообщении сказано, что бывшая полицейская "превысила служебные полномочия, безосновательно применив к мужчине навеселе насилие".

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Женщина осуждена к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года. Также осужденную лишили специального звания "лейтенант полиции".

Летом 2018 года житель Сум выложил в интернет снятое из окна видео, на котором зафиксировано, как двое полицейских, один из которых – женщина, применяют физическую силу к мужчине, сидящему на лавочке возле дома. Видно, как правоохранители бьют мужчину, затем, сняв с него обувь, отдавливают ему пальцы на ногах. При этом полицейские озираются, нет ли свидетелей их действий.

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Теги: полиция, суд, насилие
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