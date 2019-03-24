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24.03.2019, 22:55

Трое украинцев погибли в ДТП в Польше

Трое украинцев погибли в ДТП в Польше - Фото
Фото: depositphotos.com

Недалеко от польского города Болеславец авто врезалось в группу из пяти человек, трое погибли

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Nрое граждан Украины погибли в Польше в результате наезда автомобиля. Об этом сообщает wp.pl.

Инцидент произошел в субботу вечером на дороге местного значения недалеко от города Болеславец. BMW врезался в группу из пяти пешеходов, в результате чего на месте погибли 18-летняя девушка и двое молодых людей в возрасте 24 и 25 лет.

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Пешеходы нарушили правила дорожного движения, говорят в полиции. Также они не имели на себе светоотражающих элементов.

Выжившие в результате столкновения были в нетрезвом состоянии.

Водитель BMW был трезв.

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Теги: происшествие, дтп, польша
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