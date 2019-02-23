У блокпоста боевиков подорвался гражданский микроавтобус: штаб

Иллюстративное фото: Госпогранслужба

Сегодня, 23 февраля, на временно оккупированной территории Донббаса вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-центр штаба объединенных сил.

"Сегодня, в 12:30, в 50 метрах от контрольного пункта Оленевка, где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля", - сказано в сообщении.

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По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине.

В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.

Ранее сегодня сообщалось, что в Донбассе в районе населенного пункта Катериновка от обстрелов боевиков погиб один украинский военный, сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.