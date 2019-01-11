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11.01.2019, 16:14

У одесского активиста Михайлика извлекли пулю из легких

У одесского активиста Михайлика извлекли пулю из легких - Фото
Олег Михайлик (фото - Facebook)

Операцию провели в Германии

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11 января в Германии одесскому активисту Олегу Михайлику, на которого в сентябре было совершено покушение, провели хирургическую операцию, в ходе которой из его легкого извлекли пулю. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители информируют, что собрали пакет документов, который обеспечит сохранение извлеченной пули и использование ее в качестве вещественного доказательства. Документы перевели на немецкий язык, направили в Генпрокуратуру и оттуда - в соответствующие органы в Германию. Кроме того, отмечается, что Нацполиция обратилась через Интерпол в компетентные органы ФРГ для оперативного информирования немецких правоохранителей о необходимости сохранения вещественных доказательств.

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22 сентября 2018 года в Одессе стреляли в Михайлика. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. 25 сентября полиция задержала трех подозреваемых. Все трое - граждане Грузии: Торнике Герасин, Лаша Герасин и Манучар Варшанидзе

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Теги: полиция, одесса, активист, покушение на активистов, Олег Михайлик
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