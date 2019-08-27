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У омбудсмена проверили психбольницу, где погибли 7 человек: фото

У омбудсмена проверили психбольницу, где погибли 7 человек: фото - Фото
Фото: ombudsman.gov.ua
27.08.2019, 18:28

Решетки на окнах, из-за которых при пожаре могли погибнуть люди, так и не демонтированы

В Одесском областном центре психического здоровья, где 10 июня пожар унес жизни семи человек, продолжаются случаи жестокого обращения с пациентами. Об этом по результатам проверки заведения заявили в офисе омбудсмена.

После пожара высказывались предположения, что люди могли погибнуть из-за того, что на окнах больницы были решетки – они не смогли выбраться на улицу и задохнулись от угарного газа.

Во время визита представители омбудсмена отметили, что в больнице после трагедии принимаются меры для обеспечения безопасности, однако решетки на окнах не демонтированы, даже в тех палатах, которые выходят в закрытые дворы с высокими заборами.

Кроме того представители уполномоченного установили факты, которые можно оценить как жестокое обращение с пациентами.

Некоторые из них жаловались на то, что ночью их не пускают в туалет. А один из пациентов, находясь на лечении, каким-то образом получил перелом ноги, теперь он прикован к постели. Мужчина рассказал, что санитарки бьют его за неряшливость. Уход за ним обеспечен не был, в результате чего на теле больного появились пролежни, рассказали в офисе омбудсмена.

Пациенты, находящиеся на лечении добровольно, не могут выходить за пределы отделений. Свой день они проводят на огражденных площадках со скамьями и резиновыми шинами.

В одном из отделений персонал больницы пускает пациентов в столовую только строем по пять человек. К собственным продуктам пациенты имеют доступ исключительно в установленное время - с 10:00 до 16:00.

Смотрите также: Последствия пожара в психиатрической больнице в Одессе: видео

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