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12.06.2019, 10:07

Пожар в психиатрической больнице в Одессе: погибших стало больше

Пожар в психиатрической больнице в Одессе: погибших стало больше - Фото
Фото: Александр Гиманов/Думская

В больнице умер один из пострадавших пациентов

В результате пожара, который произошел в отделении № 7 Одесского областного медицинского центра психического здоровья 10 июня, погибли уже семь человек и четыре ранены. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно последним данным от спасателей, 11 июня в больнице умер один из пяти госпитализированных.

Полиция рассматривает версию поджога. Четверо людей погибли на месте. В числе погибших - одна медсестра. Ранее сообщалось, что из шестерых госпитализированных один в очень тяжелом состоянии.

Вчера, 11 июня, журналисты показали, как выглядит разрушенное огнем здание - уцелела только треть, еще в полдень пожарные проливали тлеющие остатки здания, посторонних на территорию больницы не пускали.

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Теги: психиатрическая больница, одесса, пожар, жертвы, больница, гибель
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