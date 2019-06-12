Пожар в психиатрической больнице в Одессе: погибших стало больше

Фото: Александр Гиманов/Думская

В результате пожара, который произошел в отделении № 7 Одесского областного медицинского центра психического здоровья 10 июня, погибли уже семь человек и четыре ранены. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно последним данным от спасателей, 11 июня в больнице умер один из пяти госпитализированных.

Полиция рассматривает версию поджога. Четверо людей погибли на месте. В числе погибших - одна медсестра. Ранее сообщалось, что из шестерых госпитализированных один в очень тяжелом состоянии.

Вчера, 11 июня, журналисты показали, как выглядит разрушенное огнем здание - уцелела только треть, еще в полдень пожарные проливали тлеющие остатки здания, посторонних на территорию больницы не пускали.

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