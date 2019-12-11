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Убил соотечественников в Польше за $200: подозреваемый сознался

Убил соотечественников в Польше за $200: подозреваемый сознался - Фото
Фото: pixabay.com
11.12.2019, 17:28

Преступнику грозит пожизненное заключение

Гражданин Украины, подозреваемый в убийстве двух соотечественников в Польше, сознался в преступлении. Об этом сообщает TVN24

В общей сложности 36-летнему Сергею С., как его называет издание, предъявлены четыре обвинения, включая кражу и двойное убийство. Преступник действовал с особой жестокостью: одной из жертв он нанес 18 ударов ножом в грудь и живот, другой - пять ударов в шею и грудь. В результате грабитель "разжился" суммой в $200.

Два других обвинения касаются краж, которые произошли 2 декабря. Преступник влез в комнаты соседей  и украл у них 1 500 и 900 злотых. Преступнику грозит пожизненное заключение.

  • 9 декабря стало известно, что в одном из домов в Доброславе нашли тела двух мужчин. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве. 

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