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04.07.2019, 16:47

Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый планировал преступление

Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый планировал преступление - Фото
Фото: dumskaya.net

Николай Тарасов признался, что готовил изнасилование, начиная с апреля

Подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановке Одесской области Николай Тарасова больше двух месяцев планировал изнасилование. Об этом говорится в определении суда по мере пресечения для злоумышленника, сообщает Думская.

Тарасов признался, что готовил преступление, начиная с апреля. По его словам, к этому его побуждала сексуальная неудовлетворенность.

При этом речь не шла конкретно о Даше, а о любом понравившемся ему ребенке.

Решение изнасиловать именно Лукьяненко подозреваемый принял только в июне. Он руководствовался мотивом личного знакомства с жертвой, знал маршрут ее передвижения.

По материалам дела, на совершение преступления у Тарасова ушло около 30 минут.

Издание также сообщает, что родители подозреваемого прошли проверку на детекторе лжи.

Согласно результатам, брат и отец Тарасова точно не знали о преступлении и не помогали скрывать следы. Экспертизу с матерью проводили три раза, но причастности к преступлению тоже не обнаружили.

19 июня в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело девочки. Как оказалось, ее убил 22-летний односельчанин после попытки изнасилования. Подробности об этом жестоком преступлении рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.

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Теги: изнасилование, николай тарасов, даша лукьяненко
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