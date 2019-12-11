Убийство Даши Лукьяненко. Прокурор отрицает отказ от признания

Фото: radiosvoboda.org

Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Одесской области не стал комментировать свой якобы отказ от признания вины. Прокурор говорит, что о принуждении к признанию вины Николай Тарасов заявил в частном разговоре. Об этом сообщает Радио Свобода.

10 декабря Тарасов заявил, что полицейские якобы выбили из него признание вины.

Сегодня на заседании суда корреспондент издания задал ему уточняющий вопрос, но Тарасов ответил: "Без комментариев".

Прокурор по делу Александр Коваль заявил, что в материалах дела нет ни доказательств того, что Тарасова били, ни его отказа от признания. По словам прокурора, обвиняемый сказал это не в рамках суда, а в частной беседе.

Родители жертвы – 11-летней Даши Лукьяненко - говорят, что были шокированы заявлением Тарасова.

Следующее заседание суда должно состояться 9 января.

Суддя допитує підозрюваного. Навіщо ви її вбили? Не знаю. pic.twitter.com/qQqMhtXw8A — Michael Shtekel (@mishajedi) June 21, 2019

По версии обвинения, Тарасов пытался изнасиловать Дашу, удерживал ее против ее воли, убил, а потом надругался над телом. Его обвиняют по пяти статьям УК.

Издание приводит выдержку из ходатайства прокурора, где описывается, как Тарасов совершил преступление.

"Тарасов насильно затащил несовершеннолетнюю в хозяйственное помещение своего дома. Он заклеил ей рот и запретил покидать помещение, после чего бил ее руками, оставил много синяков на теле. После избиения Даша сняла часть одежды, а Тарасов силой стащил остальную, но не смог ее изнасиловать. После этого Тарасов решил ее убить и начал душить пакетом, но девушка не теряла сознание, поэтому обвиняемый нанес ей четыре удара острым предметом в область шеи, девушка умерла от потери крови", - говорится в документе. Согласно материалам следствия, все это продолжалось около 40 минут.

Тарасову грозит пожизненное заключение.

Ранее в полиции сообщили, что Тарасов сознался, в совершении преступления.