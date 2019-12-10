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Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый отказался от показаний

Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый отказался от показаний - Фото
Николай Тарасов (фото - facebook.com/поисковая группа "Маяк")
10.12.2019, 19:03

Говорит, что признание якобы выбили полицейские

Подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области изменил свои показания. Теперь Николай Тарасов отрицает, что убил ребенка. Об этом он сказал в суде, сообщает ТСН.

Тарасов утверждает, что показания из него выбили, хотя изначально признался в содеянном.

"То, что полиция говорила мне, то я и сказал. Я признавал, потому что мне сказали, что если я не буду признавать, когда меня били в отделении, сказали, чтобы я признавал", - заявил подозреваемый.

Слушания продолжатся завтра, 11 декабря.

  • 19 июня в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко.
  • Подозрение объявили 22-летнему местному жителю Николаю Тарасову.
  • В полиции сообщили, что он сознался, что сначала душил девочку в коридоре, а потом раздел. Сексуального насилия по отношению к Даше он не совершал. Тело ребенка бросил в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

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одесса убийство николай тарасов даша лукьяненко
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