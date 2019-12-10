Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый отказался от показаний

Подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области изменил свои показания. Теперь Николай Тарасов отрицает, что убил ребенка. Об этом он сказал в суде, сообщает ТСН.
Тарасов утверждает, что показания из него выбили, хотя изначально признался в содеянном.
"То, что полиция говорила мне, то я и сказал. Я признавал, потому что мне сказали, что если я не буду признавать, когда меня били в отделении, сказали, чтобы я признавал", - заявил подозреваемый.
Слушания продолжатся завтра, 11 декабря.