Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый отказался от показаний

Николай Тарасов (фото - facebook.com/поисковая группа "Маяк")

Подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области изменил свои показания. Теперь Николай Тарасов отрицает, что убил ребенка. Об этом он сказал в суде, сообщает ТСН.

Тарасов утверждает, что показания из него выбили, хотя изначально признался в содеянном.

"То, что полиция говорила мне, то я и сказал. Я признавал, потому что мне сказали, что если я не буду признавать, когда меня били в отделении, сказали, чтобы я признавал", - заявил подозреваемый.

Слушания продолжатся завтра, 11 декабря.