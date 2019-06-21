Убийство Даши Лукьяненко. Суд избрал меру пресечения: видео

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Киевский районный суд Одессы отправил Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

По информации корреспондента УНИАНа, подозреваемый в суде свою вину не отрицал и не возражал против меры пресечения.

Отвечая на вопрос судьи о причинах убийства, 22-летний Тарасов ответил: "Не знаю".

Он рассказал, что пригласил Лукьяненко "зайти на минуту" во двор, после чего затащил в помещение и убил.

Издание отмечает, что в ходе заседания суда стало известно, что отец Тарасова отбывал пять лет наказания за попытку изнасилования.

19 июня в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело девочки. Как оказалось, ее убил 22-летний односельчанин после попытки изнасилования. Подробности об этом жестоком преступлении рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.

Мать подозреваемого заявила, что больше не хочет его знать.