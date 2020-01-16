Убийство Окуевой. Арестован еще один подозреваемый

Заседание святошинского райсуда (Фото: Слідство.Інфо)

Сегодня, 16 января, Святошинский райсуд Киева постановил взять под стражу еще одного человека из группы лиц, которых полиция называет причастным к убийству Амины Окуевой и покушения на жизнь Адама Осмаева. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

Отмечается, что речь идет о задержанном вчера Андрее Кравченко. Уточняется, что ему объявили подозрение не в убийстве Окуевой, а в другом уголовном производстве - убийстве мужчины в 2014 году.

При этом защитница мужчины Ирина Бигунец сообщила в зале суда, производство шестилетней давности объединили с делом Окуевой.

Сообщается, что прокурор в процессе Юлия Дядюк это заявление опровергла. Однако, в комментарии журналистам она не стала ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, связаны ли между собой задержание по делу Окуевой и в давней истории об убийстве. Дядюк сказала, что во всех расследованиях работает одна группа прокуроров.

30 октября 2017 года в Киевской области была убита Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха.

12 января глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании организатора преступления.

14 января Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве Окуевой. Подозреваемый - Игорь Редькин будет находится в следственном изоляторе Киева.

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