Убийство Окуевой. Арестован еще один подозреваемый

Сегодня, 16 января, Святошинский райсуд Киева постановил взять под стражу еще одного человека из группы лиц, которых полиция называет причастным к убийству Амины Окуевой и покушения на жизнь Адама Осмаева. Об этом сообщает Слідство.Інфо.
Отмечается, что речь идет о задержанном вчера Андрее Кравченко. Уточняется, что ему объявили подозрение не в убийстве Окуевой, а в другом уголовном производстве - убийстве мужчины в 2014 году.
При этом защитница мужчины Ирина Бигунец сообщила в зале суда, производство шестилетней давности объединили с делом Окуевой.
Сообщается, что прокурор в процессе Юлия Дядюк это заявление опровергла. Однако, в комментарии журналистам она не стала ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, связаны ли между собой задержание по делу Окуевой и в давней истории об убийстве. Дядюк сказала, что во всех расследованиях работает одна группа прокуроров.
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