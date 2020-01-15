Убийство Окуевой. Полиция задержала еще одного человека - видео

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В полиции сообщили, что решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному

Сегодня утром оперативники задержали еще одного мужчину из группы из семи человек, которых правоохранители называют причастными к убийству бывшего бойца добровольческого батальона Киев-2 Амины Окуевой. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

В полиции Киевской области подтвердили LIGA.net факт задержания. Задержанный - Андрей Кравченко, уточнила его адвокат Ирина Бигунец. 

На сайте областной полиции говорится, что злоумышленника уже задерживали в составе группы из семи человек, которые подозреваются в совершении убийств: директора компании Caparol (произошло в 2016 года) и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена (январь 2019 года).

Фото: kv.npu.gov.ua

"Другого участника этой преступной организации подозревают в убийстве Амины Окуевой", - уточнили в пресс-службе полиции.

В полиции напомнили, что в январе 2014 года на территории столичного гаражного кооператива Бакинский в легковушке они обнаружили тело пострадавшего с многочисленными колото-резаными ранениями.

Полицейские-криминалисты изъяли вещественные доказательства. В результате проведенных экспертиз нашлись доказательства причастности подозреваемого к совершению убийства.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное производство открыто по квалификации ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

По словам главы полиции Киевской области Андрея Небитова, вероятно, что это не полный список преступлений, совершенных этой группой.

  • 30 октября 2017 года в Киевской области была убита Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха.
  • 12 января глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании организатора преступления.
  • 14 января  Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве Окуевой. Подозреваемый - Игорь Редькин будет находится в следственном изоляторе Киева.

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Теги: Амина Окуева, задержание, убийство
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