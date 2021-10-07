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Убийство полицейского в Чернигове. Руководство патрульной полиции отстранили от работы

07.10.2021, 23:33
Убийство полицейского в Чернигове. Руководство патрульной полиции отстранили от работы - Фото
Фото: полиция

На время расследования убийства полицейского в Чернигове от исполнения обязанностей отстранили начальника управления патрульной полиции области Андрея Думича и двух его заместителей. Патрульные выезжали на место конфликта, но уехали, не предотвратив его продолжения, которое закончилось убийством. Об этом Суспильному сообщил пресс-офицер патрульной полиции области Виталий Копистко.

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На должностях отстраненных руководителей патрульной полиции пока будут работать другие полицейские. Кто они, не сообщается.

По результатам расследования и проверок примут решение о дальнейшей службе Думича и его заместителей в управлении патрульной полиции Черниговской области.

  • 2 октября, около полуночи, в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения двум полицейским. Один из них скончался, второй госпитализирован. По подозрению в причастности к произошедшему полиция задержала шесть человек. 
  • Отец одного из задержанных рассказал свою версию событий. Как оказалось, и это подтвердили в полиции, на место конфликта, еще до убийства, по вызову приезжали патрульные. Почему они не предотвратили продолжение инцидента, неизвестно. 
  • 4 октября суд в Чернигове отправил на время расследования под стражу пятерых подозреваемых — четверых из них, самых младших, подозревают в умышленном убийстве, еще одного — в грабеже. 
Вадим Ребрина
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