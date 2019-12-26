Убийство ребенка полицейскими. Дело передали в другой суд

Суд (фото - pixabay.com)

Сегодня, 26 декабря, Переяславский райсуд не рассматривал продления меры пресечения подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Рассматривались только вопросы отвода двух судей. Об этом сообщает hromadske.

Отмечается, что сначала судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе судьи Ярославы Керекез, а потом взял самоотвод, потому дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцом.

Прокурор заявл, что факт дружбы Опанасюка и Петровца ставит под сомнение решение Опанасюка об отводе судьи Керекез.

В итоге суд решил направить материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен определить его подсудность – то есть, где дело будет рассматриваться далее. Продолжить рассмотрение в Переяслав-Хмельницком невозможно, потому что там это могли делать только двое судей - Опанасюк и Керекез.

Таким образом, апелляционный суд направит материалы дела в другой суд, который уже рассмотрит продление содержания под стражей трем подозреваемым. Сделать это необходимо до 31 декабря, поскольку в этот день истекает срок меры пресечения.

26 декабря во Переяславском районном суде началось подготовительное заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. В зал суда из СИЗО привезли подозреваемых Владимира Петровца, Ивана Приходько и Дмитрия Кривошея. Еще один несовершеннолетний подозреваемый, который находится под ночным домашним арестом, пришел в суд в сопровождении матери.

31 мая в Переяслав-Хмельницком из огнестрельного оружия был ранен мальчик, который скончался в больнице.

4 июня были арестованы подозреваемые - полицейские Приходько и Петровец, позже в деле появились еще двое подозреваемых, включая несовершеннолетнего сына одного из подозреваемых.

6 декабря в ГБР сообщили, что досудебное расследование убийства Кирилла Тлявова завершено.

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