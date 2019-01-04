Убийство сотрудника УГО: названа предварительная причина смерти

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Причиной смерти сотрудника Управления государственной охраны, который скончался 2 января в результате конфликта в Киеве, предварительно названа кровоизлияние в мозг и внутренняя черепно-мозговая травма. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Максимец также процитировала слова прокурора, который заявил, что обвиняемый, будучи кандидатом в мастера спорта по боксу, мог предвидеть последствия своих действий.

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2 января в Киеве, на улице Саперное поле в ходе конфликта с боксером-тяжеловесом Петром Очеретяным, который выгуливал собак, погиб 26-летний мужчина. По предварительным данным, он является сотрудником УГО.

На следующий день Очеретяный явился в Печерское управление полиции в сопровождении адвоката.

В интернете появилось видео инцидента.