Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.01.2019, 23:52

Убийство сотрудника УГО: названа предварительная причина смерти

Убийство сотрудника УГО: названа предварительная причина смерти - Фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

По предварительным данным, это кровоизлияние в мозг и внутренняя черепно-мозговая травма

Реклама
Реклама

Причиной смерти сотрудника Управления государственной охраны, который скончался 2 января в результате конфликта в Киеве, предварительно названа кровоизлияние в мозг и внутренняя черепно-мозговая травма. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Максимец также процитировала слова прокурора, который заявил, что обвиняемый, будучи кандидатом в мастера спорта по боксу, мог предвидеть последствия своих действий.

Реклама

Читайте также: Убийство сотрудника УГО: Очеретяный озвучил версию конфликта

2 января в Киеве, на улице Саперное поле в ходе конфликта с боксером-тяжеловесом Петром Очеретяным, который выгуливал собак, погиб 26-летний мужчина. По предварительным данным, он является сотрудником УГО.

На следующий день Очеретяный явился в Печерское управление полиции в сопровождении адвоката.

В интернете появилось видео инцидента.

Отправить:
Распечатать:
Теги: убийство, боксер, госохрана, петр очеретяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 